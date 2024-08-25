Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал задержание бизнесмена Павла Дурова.

Французская полиция в субботу, 24 августа, задержала Дурова в аэропорту Парижа на выходе из частного самолета. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Медведев отметил, что когда-то спросил у бизнесмена, основателя социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram, почему он не желает сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. Дуров ответил, что это его «принципиальная позиция».

Зампред Совбеза пояснил, что в ответ предупредил собеседника: «Тогда будут серьёзные проблемы в любой стране».

Дуров не внял предостережению, посчитал, что самые большие проблемы ему создает Россия, покинул страну, получил гражданство других государств с тем, чтобы быть гениальным «человеком мира», уточнил Медведев.

«Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР)», — подчеркнул политик.

Медведев констатировал, что Дурову следует в конечном итоге понять, что Отечество, как и времена, не выбирают.