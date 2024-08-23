Сервис в российских отелях может стать хуже

В турбизнесе увеличивается дефицит кадров, из-за этого неизбежно упадет качество обслуживания. Этим летом российским отелям на черноморских курортах не хватало 20% персонала, рассказал ТАСС президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

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«Российская газета» в июне писала, что из-за недостатка горничных и поваров отели могут терять свои «звезды».

Все чаще отели предлагают гостю комплименты за то, чтобы он отказался от уборки в номере, рассказывает гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева:

— Дефицит кадров у нас катастрофический. Поскольку гостиничная отрасль, к сожалению, не может предложить таких высоких заработков, как другие отрасли, то, безусловно, будет снижаться качество обслуживания, если ситуация не поменяется. Что мы делаем? Безусловно, это рост зарплат, это внедрение всяких мотивационных факторов: гибкие графики, система добровольного медицинского страхования. Все-таки сотрудники, особенно молодые ребята, выбирают другие отрасли, более доходные. Связано это, наверное, прежде всего с демографической ситуацией, потому что мы видим сейчас демографическую яму.

— А действительно ли это влияет на звездность отеля?

— На звездность отеля это не может повлиять, наверное, никак, потому что звездность отеля у нас не оценивается количеством персонала. Здесь мы можем просто наблюдать снижение качества услуг. Вводятся мотивационные фишки для гостей, когда отели предлагают гостям, например, бонусы за отказ от уборки для того, чтобы снизить нагрузку на горничных, но при этом гостю предлагают какой-то бонус. Это может быть даже денежный бонус или какой-то комплимент в ресторане. Такие моменты сейчас наблюдаются все чаще. В высококлассных отелях три вида уборки, в том числе ночная подготовка номера. И вот на это уже, конечно, средств людского ресурса уже может не хватать.

Кроме того, в этой сфере одна из самых низких зарплат в стране. По данным сервиса «ГородРабот», в среднем по России менеджеры по туризму зарабатывают около 50 тысяч рублей в месяц. «Российская газета» пишет, что горничные и уборщики номеров получают в среднем по 50-60 тысяч рублей в месяц. Хотя максимальные зарплаты могут доходить до 120 тысяч рублей.

Причин для острого дефицита кадров несколько, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер сети «Альянс отели» Вадим Прасов:

Вадим Прасов вице-президент Федерации рестораторов и отельеров «Нельзя говорить о том, что это связано именно с тем, что люди стали больше путешествовать по России. С одной стороны, да, стали, но нет существенного, очень резкого роста количества новых отелей, которое могло бы размывать то количество персонала, которое задействовано в отрасли. И все-таки это связано с тем, что сначала была пандемия, это в том числе отъезд части мигрантов или их переквалификация, кто-то [перешел] на удаленку, кто-то к этому формату привык — и вот. Потом СВО. Гостиничный бизнес достаточно долгоокупаемый, ввиду этого не самый высокорентабельный, что не позволяет инвесторам, менеджменту отелей в любой ситуации повышать зарплаты и бороться за персонал рублем. Это достаточно сложная история. Будем искать варианты выхода из данной ситуации, один из которых — привлекать в большей степени молодежь, потому что у нас на сегодняшний момент образование в гостиничном бизнесе, в туризме максимально теоретизированное. Я считаю, что его надо переводить на более практичную основу в формате 2+2, когда из четырех лет бакалавриата два года — это реальная профильная практика. Я думаю, что отчасти это, возможно, и привлечение людей пенсионного возраста. И я предполагаю, что надо пересматривать концепцию, связанную с работой мигрантов. Сейчас в некоторых регионах запрещают, например, мигрантам работать в отдельных отраслях, кое-где в эти отрасли попал туризм. Я думаю, что пока это решение выглядит непроработанным и популистским».

Superjob ранее сообщил, что за прошлый год вакансий в сфере туризма стало на 36% больше.

Еще одна причина нехватки кадров в том, что отрасль сложно автоматизировать, заявили в РСТ. По словам отельеров, роботы-уборщики неэффективны для работы в номерах. Автоматизировать работу можно с помощью сервисов планирования, но дефицит сотрудников эта мера не восполнит.