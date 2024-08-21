Адам Кадыров выложил фото с Путиным

Сын главы Чечни Адам Кадыров выложил совместное фото с президентом РФ Владимиром Путиным. Фотографию он опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ

Адам Кадыров является куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. О его назначении на эту должность в апреле сообщил Рамзан Кадыров. Адам также возглавляет отдел обеспечения безопасности отца. Глава региона отметил, что Адам тесно знаком с деятельностью этого университета, поэтому отлично справится с возложенными обязанностями.

В феврале Адам Кадыров получил медаль на соревнованиях команд спецназа в ОАЭ, в которых не участвовал.

© dustum/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В декабре прошлого года сообщалось, что Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.

20 августа Путин посетил три региона Северо-Кавказского федерального округа. В Чечне российский лидер оценил достижения в сфере образования и посетил Российский университет спецназа.