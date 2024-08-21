Телебашни в городах РФ включат подсветку в честь Курской области

Включение подсветки телебашен Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) по всей стране 23 августа будет посвящено Курской области и ее героической истории. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Как знак гордости и памяти о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне и солидарности с жителями области, на медиафасадах башен появятся изображения российского флага, Вечного огня и световая проекция Триумфальной арки в Курске. Надпись "81" на красном фоне обозначит годовщину Курской битвы. Акция станет продолжением июльской акции солидарности с жителями Белгородской области", - говорится в сообщении.

Так, тематический ролик включат Останкинская телебашня, телебашни в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Кызыле, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.