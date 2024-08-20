Охлобыстин рассказал о жизни Ефремова в тюрьме

К актеру Михаилу Ефремову, отбывающему срок в исправительной колонии №4 в Белгородской области за смертельное ДТП, относятся хорошо, но в работе никаких поблажек не дают. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал актер Иван Охлобыстин.

Он отметил, что Ефремов изменился и «горько переживает за то, что сотворил». По словам актера, к смертельному ДТП актера привела связь с «плохой компанией» в последние годы.

«Мы были у него в тюрьме, к нему там очень хорошо относятся, потому что он человек действительно хороший, это все видят. Там у него приличное окружение, на самом деле. Он работает, как положено, никаких поблажек ему не дают», — написал Охлобыстин.

Также актер напомнил о проблемах со здоровьем у Ефремова. Он указал, что актеру «нужно восстанавливать зубы».

«Пошли разговоры о его досрочном освобождении. Осужден он, напомню, на 7,5 лет, преступление тяжелое — гибель человека в ДТП. Освободить могут из-за состояния здоровья. Говорят, адвокаты собирают документы: характеристики, справки по медицине, чтобы подать заявление об условно-досрочном освобождении. Ефремов сидит три с половиной года, он болен», — добавил Охлобыстин.

Он выразил надежду, что, если это произойдет, то «Современник» примет его обратно и позволит ему ставить «классику и драмы». При этом Охлобыстин убежден, что Ефремов «больше не позволит себе комедийных проектов».

Напомним, что в 2020 года Ефремов стал виновником смертельного ДТП. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Затем срок сократили до 7,5 лет. На сегодняшний день он отбыл в тюрьме чуть больше четырех лет. В 2023 году Ефремов уже пытался выйти по УДО, но не получилось и он попросил заменить ему оставшийся срок на принудительные работы.