Девять регионов России предупредили об аномальной жаре

Аномально высокие температуры ожидаются в девяти регионах России до 25 августа. О предстоящей жаре предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«Со среды по воскресенье аномально высокая температура, превышающая норму на шесть-девять градусов, прогнозируется в областях Центрального федерального округа: Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской, Воронежской», — рассказал синоптик.

Температура воздуха в этих регионах будет достигать экстремальных 30-35 градусов Цельсия.

Синоптик Позднякова: жара в Москве может достичь 30 градусов в конце августа

Аномально высокая температура также ожидается в Мурманской области — воздух там прогреется до плюс 21-24 градусов Цельсия, что на 5-7 градусов выше климатической нормы. Жара придет и в Якутию — там ожидается плюс 24-28 градусов (на 5-8 градусов выше нормы), заключил Вильфанд.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова пообещала 30-градусную жару жителям Москвы. Такая погода может установиться в столице к концу августа.