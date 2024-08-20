Эксперт объяснила опасность непереносимости алкоголя

Стало известно, чем грозит непереносимость алкоголя, сообщает «АиФ».

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Как заявила биолог, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона и известный медицинский блогер Анча Баранова, ученые в США провели исследование людей с непереносимостью алкоголя. Как оказалось, у них имеется ряд проблем, несмотря на подобные защитные механизмы организма.

«Бывает, что у человека такой геном, что алкоголь ему ну вообще никак. Выпивает глоток, и сразу, буквально через пять минут, начинает голова раскалываться. А удовольствия никакого», — указала эксперт.

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У таких людей шанс развития алкоголизма является минимальным. При этом такие люди более склонны заболевать малярией, иметь близорукость и аутоиммунный гипертиреоз, заболевать некоторыми видами рака, например легких и кожи. Также люди с непереносимостью алкоголя не редко страдают мигренями с аурой.

Баранова отметила, что за последнее время вышло несколько обзоров, утверждающих, что молекулярно-клеточные механизмы не сильно различаются у мигрени и похмельной головной боли. Также вынужденные трезвенники часто заедают стресс булочками и курят. Несмотря на это, отметила профессор, в среднем люди с генными аллелями, защищающими от алкоголя, имеют более крепкое здоровье, а также менее склонны к развитию хронической усталости.