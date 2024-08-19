Умер академик РАН Валерий Сергиенко

Академик РАН, заслуженный деятель науки России, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю. М. Лопухина Валерий Сергиенко умер на 76-ом году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.

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Сергиенко был лауреатом Государственной премии РСФСР, удостаивался премий правительства РФ в области науки и техники.

Академик был удостоен множества наград, включая орден Александра Невского, орден Дружбы и орден Почета, а также звания «Почетный деятель науки и техники города Москвы» в 2018 году. Спустя четыре года он получил Большую золотую медаль Российской академии наук имени Пирогова за свои «фундаментальные и прикладные исследования в области физико-химической медицины, биомедицинской электрохимии и фармакологии», а также за развитие наследия Н.И. Пирогова.