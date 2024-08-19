Скопинский маньяк раскрыл размер своей пенсии

Скопинский маньяк Виктор Мохов рассказал корреспондентам NEWS.ru, что сегодня живет на пенсию 20 тысяч рублей в месяц. Он объяснил, что его пенсия могла быть и меньше, однако он получал хорошую зарплату, когда работал на заводе до своего заключения. В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и почти четыре года держал их в подвале, регулярно насилуя. За это он провел в колонии строгого режима 17 лет.

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Двадцатку мне платят. Там зависит от того, какую зарплату ты получал — у меня нормальная была. Если б минимальную зарплату получал, то была бы 12 тысяч. Как-то живу на пенсию, — сказал собеседник NEWS.ru.

Мужчина также заявил, что из родственников у него осталась только сестра. Еще есть двое детей, которых родила его бывшая пленница Елена Самохина, но они живут в приемных семьях.

Ранее стало известно, что Скопинский районный суд прекратил новое уголовное дело в отношении Мохова, возбужденное уже после его освобождения. Мужчину обвиняли в укрывательстве убийства, которое произошло в его доме в августе 2022 года.

В феврале прошлого года Мохов вышел из СИЗО, в котором провел почти полгода — с сентября 2022 года по февраль 2023 года. Местные жители заметили мужчину на улицах Скопина. Решение об освобождении скопинского маньяка было принято в связи с достижением предельного срока содержания под стражей.