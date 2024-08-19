Адвокат Ефремова уточнил информацию о выходе актера по УДО

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко не подтвердил возможное освобождение артиста по условно-досрочному освобождению (УДО) из колонии в декабре. Об этом сообщает «Известия».

Вместе с тем источник заявил, что работа по подготовке документов для подачи заявления на УДО действительно ведется. Необходимые бумаги, в том числе справки о состоянии здоровья, собираются уже продолжительное время, однако пока не поданы. По данным собеседника, у артиста есть проблемы, в частности, с челюстью и зубами.

Названы возможные сроки выхода Михаила Ефремова по УДО

Напомним, что Ефремов отбывает наказание в тюрьме за смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы 8 июня 2020 года. В результате актера приговорили к 8 годам лишения свободы, но впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет.

19 августа СМИ сообщили, что Ефремова могут освободить по УДО в декабре 2024 года. В публикациях утверждалось, что это связано с ухудшением состояния актера. Telegram-канал Shot писал, что адвокаты ссылаются на головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак, которые приводят к повышению риска инсульта.