Назначена дата прощания с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой

Церемония прощания с актрисой Екатериной Васильевой, которая умерла на 38-м году жизни из-за несчастного случая, состоится в Малом театре 20 августа. Соответствующий пост появился в социальных сетях театра.

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— Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены. Будет открыт зрительский вход, — говорится в Telegram-канале Малого театра.

Васильева умерла 16 августа в возрасте 37 лет из-за несчастного случая. Частью Малого театра она стала с 2011 года. Актриса успела исполнить 15 ролей. Зрители могут знать ее по ролям Софьи из «Недоросля», Насти из спектакля «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и Софьи Фамусовой в «Горе от ума». Васильева участвовала в совместных проектах Малого театра и Союза театров Европы, а также в течение нескольких лет преподавала в родном училище имени Щепкина.

У скоропостижно скончавшейся актрисы осталась пятимесячная дочь Василиса. Вдовец актрисы, артист Дмитрий Воронин заявил, что никто не мог предсказать смерть его супруги. Родственники также не связывают ее кончину с недавними родами или какой-либо болезнью. Мужчина рассказал, что актриса очень сильно любила свою дочь. Сейчас ему очень тяжело говорить о причинах смерти жены. Воронин добавил, что ребенок останется с ним.