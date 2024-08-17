Студенты могут стать изобретателями и получить миллион

Умный градусник, лекарства из уникальной коллекции микроорганизмов, VR-игра, необычный бетон для дорог и многое другое изобрели молодые ученые во время учебы в вузах. Это стало возможным благодаря программе "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты".

Кефир и умный градусник

Коллекция микроорганизмов, созданная учеными Кубанского государственного аграрного университета, за три года увеличилась в 25 раз. Теперь в ней 250 штаммов, на основе которых будут разрабатывать витамины и пробиотики для человека и животных.

Три штамма из коллекции уже получили российские патенты на изобретение. На их основе созданы закваски для кормов и молочнокислых продуктов.

А молодые ученые Южно-Уральского госуниверситета изобрели умный датчик температуры, который гарантирует высокую точность. И уже есть компания, которая заинтересовалась его производством. Датчик температуры найдет свое применение в машиностроении и металлургии.

Веб-сайты и здоровье

У студентов Приамурского госуниверситета имени Шолом-Алейхема в Благовещенске - другая специализация. Они разрабатывают приложения, сервисы и веб-сайты и создают уникальные продукты, способные изменить представление об обыденных вещах.

Например, студент Иван Андриенко представил мобильное приложение WorkoutApp для физических тренировок. Иван работал несколько месяцев, создавая дизайн, изучая лучшие практики и успешно адаптируя их. Для пользователей доступны готовые тренировки, из которых каждый может выбрать подходящую, затем отслеживать свой прогресс через специальный дневник и получать консультации от профессионального тренера. Это делает приложение полноценным инструментом для поддержания здоровья и формы.

Студенты Андрей Меркулов и Никита Батенков создали VR-игру, которой могут увлечься тысячи поклонников виртуальной реальности. Молодые ученые выбрали космическую тематику, предлагая пользователям погрузиться во внеземные приключения с головоломками и сражениями.

Для дороги и костей

В Челябинске ученые архитектурно-строительного института Южно-Уральского государственного университета разработали новый и очень перспективный материал для дорожного строительства - сорбционно-активный бетон.

Он обладает максимальной пористостью при сохранении высокой прочности. Новый материал безвреден для окружающей среды, а благодаря своим сорбционным свойствам нейтрализует опасные химические элементы в городских ливневых стоках.

А молодые ученые Сибирского государственного медицинского университета разработали технологию выращивания в пробирке соссюреи спорной. Это многолетнее травянистое растение, в котором содержится хелидоновая кислота. Она используется для получения препарата, который ускоряет процесс регенерации костной ткани.

"Полученные субстанции позволят создавать оригинальные лекарственные средства на базе Сибирского государственного медицинского университета. Наш фармацевтический факультет по оснащению соответствует реальному фармацевтическому производству, что позволяет в полной мере решать ключевые задачи для отрасли", - рассказал ректор университета Евгений Куликов.

Миллион на стартап

И это лишь несколько примеров из множества изобретений, которые стали реальностью благодаря программе "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты".

Работают над ними студенты с первого курса под руководством своих преподавателей - ученых. Так молодежь увлекают наукой, в чем и состоит одна из задач "Приоритета-2030".

Его генеральная цель - к 2030 году создать в нашей стране более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. А стратегическая - вывести Россию в ТОП-10 стран, которые успешно ведут разработки в приоритетных областях.

Газета "Советская Сибирь" обозначила три основных миссии вузов. Первая - качество образования. Вторая - научные исследования. И третья - взаимосвязь университета и местных сообществ, получившая название "Университет и общество". В рамках нацпроекта "Наука и университеты" состоялись конкурсы студенческих стартапов. Победители получили миллион рублей на реализацию своих проектов.

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер в беседе с корреспондентом "Южноуральской панорамы" особенно подчеркнул, что в этом учебном году вуз набирал студентов вместе с ведущими предприятиями региона. Ведь государство ставит перед университетом задачи, которые невозможно решить без серьезных индустриальных партнеров.

Справка "РГ"

По национальному проекту "Наука и университеты" уже создано 740 молодежных лабораторий, обновлена приборная база 274 научных организаций в 45 регионах страны.

В этом году в программе "Приоритет 2030" участвуют уже 142 университета из 56 регионов страны. Идет строительство 17 современных кампусов.

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