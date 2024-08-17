Муж погибшей актрисы Васильевой прокомментировал инцидент

Актер Дмитрий Воронин, муж 37-летней актрисы Малого театра Екатерины Васильевой, о трагической смерти которой стало известно накануне вечером, рассказал, какой была его жена.

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Екатерина "была очень светлым, чистым человеком - самая настоящая!", цитирует Дмитрия Воронина MK.RU.

По словам Дмитрия, его супруга очень любила горы и очень любила их дочку Василису, которой недавно исполнилось пять месяцев.

Стали известны подробности смерти актрисы Екатерины Васильевой

"Мы ее долго ждали, ведь девять лет жили в браке", - говорит безутешный вдовец.

При этом рассказать о том, что именно случилось с Екатериной, мужчина отказался, заметив лишь, что ее смерть "однозначно никак не связана с недавними родами или болезнью".

"Я держусь сейчас. И даже не пойму, что ее нет. Все в одночасье произошло - был человек и нет… Не буду говорить и комментировать", - добавил Дмитрий.

Когда и где пройдут похороны актрисы, пока не известно. Дочка останется с отцом.

Екатерина Васильева родилась в 1987 году в Гомеле. В 2011-м окончила ВТУ имени Щепкина, по окончании которого поступила в труппу Малого театра.