Умер племянник Никиты Михалкова

Актриса Ольга Спиркина в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о смерти своего пятого мужа Дмитрия Кончаловского. Он приходился племянником режиссеру Никите Михалкову. Бывшая супруга, несмотря на громкий развод, написала теплое послание в его адрес.

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Сегодня ушел из жизни журналист, писатель, педагог Дмитрий Кончаловский. Светлая ему память, — дополнила публикацию Спиркина.

Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что Кончаловский скончался 14 августа. Спиркина уточнила, что отпевание и прощание пройдет в субботу, в 13:00 (мск).

Звезда сериала «Обреченная стать звездой» и Кончаловский развелись в 2022 году. Тогда Спиркина говорила, что у ее супруга алкоголизм. По словам артистки, Дмитрий не видел ничего, кроме стакана. Пятый муж, утверждала она, даже ночевал в подъезде. Однажды жена решила, что он мертв, но оп «просто отдыхал».

Мужчина обращался в суд с иском против Спиркиной. Он требовал от актрисы компенсацию за клевету в денежном выражении. Также Дмитрий хотел разделить совместно нажитое имущество.

Ранее скончался основатель и вокалист рок-группы Great White Джек Расселл. Музыканта не стало на 64-м году жизни. Причины смерти не раскрываются.