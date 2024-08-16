Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева

В возрасте 37 лет от несчастного случая скончалась актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

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«В Малом театре беда — 15 августа в результате несчастного случая скончалась Екатерина Васильева. Молодая актриса, ученица Юрия Мефодьевича Соломина. Кате было 37 лет», — говорится в тексте.

Подробности кончины Васильевой не приводятся.

В театре выразили соболезнования родным и близким артистки.

Васильева родилась 28 апреля 1987 года в белорусском Гомеле. В труппу Малого театра ее приняли после окончания ВТУ имени М. С. Щепкина в 2011 году. На ее счету 15 ролей, среди которых Софья в «Горе от ума», Марина во «Власти тьмы», Софья в «Недоросле» и другие.