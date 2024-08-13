Вернувшийся на родину Селезнев узнал об обмене по контрабандному телефону

Россиянин Роман Селезнев узнал о своем участии в обмене заключенными между Россией и Западом по контрабандному телефону одного из заключенных. Представители тюремной администрации о предстоящем досрочном освобождении не сообщали.

Селезнева задержали сотрудники американских спецслужб 5 июля 2014 года в международном аэропорту Мале. Местный суд принял решение о его депортации в Сиэтл. В августе 2016-го жюри присяжных признало россиянина виновным в кибермошенничестве. Его приговорили к 27 годам тюремного заключения и выплате 170 миллионов долларов.

В интервью ТАСС Селезнев вспомнил, что его разбудили утром и сказали, что он едет в другой штат на суд. Заявили, что мужчина собирал вещи.

«Заключенные мне говорят: «Тебя обменивают»…. Я говорю: "Ну как я поверю вам?" И заключенный вытаскивает контрабандный сотовый телефон. Говорит: "Тут все написано". Я был в шоке», — пояснил Роман.

1 августа в результате обмена на родину вернули восемь граждан РФ, находившихся в заключении в странах НАТО.

Ранее стало известно, что страны Альянса продолжают наращивать военную группировку в приграничных с Белоруссией районах.