Где запретят работать мигрантам

Треть российских регионов ввели запрет на работу мигрантов в различных сферах — чаще всего там, где нужно взаимодействовать с другими людьми, например в торговле или пассажирских перевозках. Ряд ограничений действует на федеральном уровне: Правительство устанавливает для компаний допустимую долю иностранных работников. Так власти регулируют конкуренцию на рынке труда и стремятся не допускать межэтнических конфликтов.

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Чтобы мигранты постепенно переходили в те сферы, где они действительно нужны России, федеральные нормы нужно ужесточать. Такие предложения, как стало известно «Парламентской газете», прорабатывают депутаты и эксперты.

Куда не пустят гастарбайтера

По Закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» власти субъектов могут ежегодно вводить запрет на работу мигрантов в различных сферах. Таким правом уже воспользовались больше тридцати регионов. Чаще всего гастарбайтерам запрещали перевозки пассажиров общественным транспортом и такси, торговлю алкоголем и табаком, работу в палатках с едой или вообще в общепите, на пищевых производствах. Организациям устанавливали срок приведения штатного расписания в соответствие, за несоблюдение требований положен штраф.

Рекордсменом оказался Краснодарский край — там запрет на работу иностранцев по патентам касается 85 видов экономической деятельности, в том числе сельского хозяйства, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, торговли, производства машин и оборудования. В Новосибирской области и в Крыму мигранты не смогут заниматься образовательной деятельностью, производством пищевых продуктов, рыболовством, оптовой торговлей — всего 35 видов деятельности. В марте 2024 года трудовым мигрантам запретили работать в общественном транспорте и в такси на территории Воронежской области, а Тульская область с начала этого года ввела запреты в сфере такси и общепита.

В качестве обоснования главы регионов чаще всего указывали «трудоустройство в приоритетном порядке российских граждан» и «обеспечение национальной безопасности за счет уменьшения зависимости отраслей экономики региона от мигрантов». Сразу несколько регионов ввели запрет на мигрантский труд после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года.

Куда делись таксисты

В профсоюзе трудящихся-мигрантов России «Парламентской газете» сказали, что не располагают информацией, как вводимые запреты влияют на местный рынок труда, но жалоб на этот счет от своих подопечных там не получали. Нет и данных о том, что гастарбайтеры массово покидают регионы, где действуют запреты. «Губернаторы наделены правом вводить ограничения, и когда они этим правом пользуются, то наверняка просчитывают экономические и социальные последствия», — сказал председатель профсоюза Ренат Каримов.

Запрет действует в отношении работы по патенту — это сегодня едва ли не единственный способ трудиться в нашей стране легально, подчеркнул Каримов. Получить разрешение на временное проживание очень трудно. При этом норма не касается граждан стран ЕАЭС — Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии. «Возможно, некоторые пассажиры такси испытывают дискомфорт, когда к ним приезжает водитель узбек или таджик, но запретить возить людей киргизам губернаторы не могут», — отметил Каримов.

Но даже там, где труд мигрантов запрещен, их периодически ловят и в палатках с шаурмой, и за рулем такси. Происходит это потому, что данная категория оказывается полностью выведенной из-под какого-либо онлайн-контроля отрасли, объяснила «Парламентской газете» председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Дефицит водителей испытывают не меньше 80 процентов таксопарков в регионах вне зависимости от вводимых запретов, добавила эксперт. Среди причин — уход водителей в зону СВО, невозможность выполнить требования законодательства или экономическая нецелесообразность.

Постепенная зачистка

В ряде сфер действуют федеральные ограничения: кабмин ежегодно устанавливает для компаний допустимый процент иностранных работников. В 2024 году доля мигрантов, которые смогут торговать на рынках и работать в аптеках, составляет ноль, то есть полностью запрещена. В алкомаркетах допустимый процент иностранной рабсилы — 15, на пассажирском транспорте — 24, в сфере ЖКХ, особенно в уборке территорий — 70, а на стройке — 80.

Введение лимитов — правильный шаг, и они должны пересматриваться с учетом текущей ситуации, считает глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В ряде сфер, по его словам, запреты могут быть ужесточены, считает депутат. Те же пассажирские перевозки и торговлю могут полностью оставить за россиянами, если там сформируется конкурентный уровень зарплат. «Постепенно мы должны прийти к формуле «миграция по запросу» и привлекать только действительно востребованных специалистов», — заключил Нилов.

Такой подход разделил зампред Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Александр Холодов. «Сокращение сфер, где могут работать мигранты, вряд ли приведет к их массовому отъезду, но будет способствовать переходу в отрасли, где гастарбайтеры действительно нужны России, — сказал он «Парламентской газете». — Что касается таксистов, то и сейчас в регионах, где нет запрета, возить людей могут только иностранцы, получившие права в РФ».

Не только полностью запрещать, но ужесточать для мигрантов путь в профессию — еще одно из возможных решений. Такую инициативу в беседе с «Парламентской газетой» высказал член Комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов. «Автобусные маршруты, даже в крупных городах, закрываются из-за нехватки водителей, — отметил он. — Одномоментно проблему не решить, поэтому работа мигрантов по правилам допуска и под контролем агрегатора могла бы снизить ее остроту. Запрещать можно и нужно, когда мы поймем, что та или иная сфера хорошо работает и без мигрантов».

На рассмотрении Госдумы находится 22 законопроекта о регулировании контроля за миграцией, об определении правового положения иностранцев. Об этом спикер палаты Вячеслав Володин сказал, подводя итоги весенней сессии. Депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс таким обстоятельством, отягчающим наказание, как совершение преступления нелегальным мигрантом. К числу особо тяжких преступлений, за которые может быть установлена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, хотят отнести организацию незаконной миграции. При этом у таких преступников предложили конфисковывать имущество.

В 2024 году приняли закон, уменьшающий для иностранцев срок пребывания в России со 180 до 90 дней в год. Иностранцы, нарушившие правила пребывания в нашей стране, попадут в реестр контролируемых лиц, для них установят режим высылки. Еще один закон запрещает мигрантам покупать больше десяти сим-карт и ужесточает требования для них при заключении договоров об оказании услуг связи.