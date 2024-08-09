МЧС предупредило о тумане до утра 10 августа в Подмосковье

ГУ МЧС по Московской области распространило предупреждение о тумане с ухудшением видимости 200-700 м с вечера 9 августа до утра 10 августа.

"Согласно прогнозу Росгидромета, в период с 23 часов 9 августа с сохранением до 9 часов утра 10 августа местами по Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-700 м", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В МЧС напомнили, что во время тумана людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, стоит воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам и водителям быть предельно внимательными на дороге. Автомобилистов также призвали отказаться от лишних маневров, увеличить дистанцию с движущим впереди транспортным средством и снизить скорость.