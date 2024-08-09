Кадырову вручили премию Нобеля

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что он удостоился награды за успехи в СВО и «поддержку воинов, сражающихся за торжество Победы над силами мирового зла», а также за защиту традиционных ценностей и укрепление межнационального согласия.

«Я много вручала медалей…, но вот такую медаль великого Нобеля вручать великому Рамзану — это большая честь, большое счастье», — сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева отметила, что вручить медаль Кадырову — это честь.

Премия Людвига Нобеля была учреждена в Санкт-Петербурге в 1888 году. Изначально «Товарищество Братьев Нобель» вручало золотые медали в память об инженере и промышленнике Людвиге Нобеле, брате Альфреда Нобеля, за исследования и разработки в области науки и техники. Премия прекратила свое существование в 1917 году. В 2005 году ее возродил учрежденный в том же году Фонд Людвига Нобеля.

До этого сообщалось, что дочери главы Чечни Айшат Кадыровой вручили медали Международного союза татар.