В Курске остановлена работа двух детских лагерей

В Курске приостановили работу двух муниципальных детских лагерей из-за действующего в Курской области режима чрезвычайной ситуации. Об этом на своей странице в соцсетях 9 августа написал мэр города Игорь Куцак.

Обстановку в Курской области сегодня отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера. В Правительстве пояснили, что последствия ЧС главным образом устранят за счет федерального бюджета. Власти получают основания вносить в кабмин предложения по компенсациям субъекту страны.

«Принял решение: в связи с введением на территории Курской области режима чрезвычайной ситуации приостановить работу муниципальных лагерей имени Ульяны Громовой и «Орленок», — сообщил Куцак.

Заезды, которые были запланированы на пятую смену 12 августа, проводить не будут.

Как писала «Парламентская газета», из реабилитационного центра в Курской области начали эвакуировать детей из-за обстрелов со стороны Киева. Речь идет об учреждении во Льгове, где обычно пребывают от 15 до 25 ребят. Кроме того, в Воронеж уехали воспитанники Беловского детского дома, где находились тяжелобольные маленькие пациенты.