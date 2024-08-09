«‎Лента добра» награждена премией «Апостол»

Один из Telegram-каналов «Ленты.ру» победил в номинации Social media.

© "Лента добра"

8 августа в московском пространстве Yauza Place прошла церемония награждения победителей премии «Апостол». Telegram-канал «Лента добра» от одного из самых виральных медиа страны «Ленты.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) выиграл бронзу в категории Social media.

«Лента добра» – это Telegram-канал только с хорошими новостями. Он формирует безопасное пространство для тех пользователей, которые хотят отвлечься от негативных новостей. Одновременно с этим канал выполняет социальную функцию: сотрудничает с благотворительными приютами и зоозащитными организациями. В нём также публикуются забавные истории со счастливым концом, обучающие и познавательные ролики, подборки полезных карточек, интерактивы, UGC-контент и дайджесты.

Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co: «Благодарю жюри премии "Апостол" за высокую оценку проекта, который в наше непростое время стал своеобразной отдушиной для более 80 тысяч благодарных и вовлечённых подписчиков. Они не дадут соврать, что "Лента добра" выполняет важную психологическую функцию – отвлекает от негатива и погружает в классное, безопасное и веселое пространство. Мы продолжаем двигаться в этом направлении, чтобы полезный и жизнеутверждающий контент помогал людям справляться со всеми трудностями».

«Апостол» — это первая премия для медиа и бренд-медиа, которую организуют «Лайфхакер», «Палиндром» и ЦРБК при поддержке АКАР. Она проводится второй год подряд и помогает проявить себя как крупным изданиям, так и нишевым. Всего в конкурсе 12 категорий, в трёх из которых вручаются специальные призы.

В составе жюри были только опытные игроки медиарынка, среди которых Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер», и Ирина Сигова, главный редактор «Газеты.Ru».