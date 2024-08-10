Что изменится в школе с 1 сентября

В новом учебном году российские школы ждут многочисленные изменения. В расписании появятся сразу несколько новых предметов. Например, вместо ОБЖ будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины», а вместо «Технологии» — «Труд (технологию)». Также на базе специализированных классов и школьных кружков будут учить управлять беспилотниками. «Парламентская газета» рассказывает об этих и других изменениях подробнее.

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Черчение и труд

В российские школы возвращается труд. Этого требуют поправки в закон об образовании, которые приняли в прошлом декабре. Они закрепили труд как обязательный предмет.

Вдогонку к обновленному закону в Минпросвещения подготовили программу предмета. Как следует из этого документа, учить труду будут один час в неделю в начальной и старшей школах и два часа — в средней.

Стандарт обучения состоит из нескольких модулей — обязательных и вариативных, которые регионы смогут выбирать сами в зависимости от кадровой потребности. Это может быть «Животноводство» или «Растениеводство» в аграрных субъектах, или «Автоматизированные системы» — в индустриальных.

Главное отличие труда от технологии — расширение модуля, связанного с черчением, и введение технологии беспилотных летательных аппаратов, пояснили ранее в Минпросвещения.

Будут и занятия по кулинарии, кройки и шитью, столярному делу, которые хорошо помнят все, кто учился в советской школе. Обучение разным бытовым навыкам заложено в отдельных модулях программы, пояснила в феврале этого года в Госдуме замминистра просвещения Татьяна Васильева.

«Например, модуль «Компьютерная графика. Черчение» предполагает не только обучение созданию графических изображений, но и воплощению их на практике. Это же касается и модуля «Технологии ручной обработки материалов», в том числе текстиля, куда может войти и пошив игрушек, и раскройка того же фартука», — рассказала чиновница.

Не просто безопасность, но и защита Родины

Еще одна замена игрока на поле — «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) вместо «Основ безопасности жизнедеятельности». Учить им будут в 5—11 классах. Стандарты для основ также уже разработаны и приняты.

В средней школе объяснят, какие мероприятия проводятся в стране для защиты населения при чрезвычайных ситуациях или при возникновении военной угрозы, как правильно реагировать на сигнал «Внимание всем!» и пользоваться средствами защиты.

В 10—11 классах теоретические знания подкрепят практическими навыками, включая тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку.

Перед тем как учить детей, учителя сами сели за парты, прошли подготовку и переподготовку. До Нового года также предстоит обновить материальную базу школ — закупить необходимое оборудование и наглядные материалы.

Насколько школы готовы и к ОБЗР, и к труду, во время каникул проверят депутаты Госдумы — каждый в своем регионе, рассказала «Парламентской газете» член Комитета по просвещению, депутат от Ростовской области Лариса Тутова.

«Наблюдается разный уровень подготовки школ и кабинетов. Где-то мы видим достаточно высокий уровень оснащения, наверное, очень много осталось еще из прошлого периода, когда велись предметы НВП и труд. Но есть школы, которые просят, чтобы была введена такая федеральная целевая программа, аналогичная программе «Точка роста», когда очень серьезное оснащение поступало за счет средств федерального бюджета, а подготовка кабинетов, их интерьер ложился на плечи местного бюджета. Но это вопрос, который предстоит еще обсуждать и решать», — сообщила депутат.

Гольф и биатлон

В другие федеральные программы общего и среднего образования внесены изменения. Речь идет о новых учебных модулях по физкультуре, языкам коренных народов и другим предметам. Например, в некоторых школах появятся модули по гольфу, биатлону, перетягиванию каната, фигурному катанию или роллер-спорту.

Также включены федеральные рабочие программы по родным языкам, в том числе чукотскому и эрзянскому. Подробно расписано, чему учить на таких занятиях и каких результатов должны достичь школьники.

Обновлен и федеральный перечень учебников. При этом для большинства школьных пособий срок действия продлили, например для русского языка и литературы, английского, немецкого, французского, испанского языков, а также математики, информатики, физики, химии, биологии.

Это связано с тем, что Минпросвещения сейчас формирует единое образовательное пространство, пояснила «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, «Единые учебники по всем предметам, которые обеспечат качество и единство образовательного пространства, будут подготовлены до конца 2025 года, а полный переход произойдет в ближайшие пять лет. Торопиться и выпускать не до конца готовые учебники нельзя, поэтому было принято решение продлить срок действия уже имеющихся пособий», — сказала сенатор.

Также из перечня исключили учебники, где среди авторов есть иноагенты.

Учебные беспилотники

Еще одно нововведение в школе — запуск образовательных программ по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Изучать новый предмет будут в специализированных классах и кружках при более чем 500 школах, а также в центрах практической подготовки 30 колледжей — участниках пилотного проекта по подготовке кадров для беспилотной авиации.

Все заведения оснастят учебными дронами. Также при школах и колледжах оборудуют площадки для тренировочных полетов. Кроме того, до начала уже этого учебного года планируют подготовить более 2,5 тысячи педагогов по БАС.

Получить новую специальность могут учителя из регионов — участников пилота. Также обновить свои знания могут преподаватели, которые уже ведут «Аэронавигацию и эксплуатацию авиационной и ракетно-космической техники» в колледжах, или кружки и секции дополнительного образования по БАС в школах, рассказали ранее «Парламентской газете» в пресс-службе Минпросвещения.

После обучения учителя получат квалификацию «Педагог дополнительного образования в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем».

Абонент временно у доски

Изменения коснутся и преподавателей. Для этого закон об образовании дополнили положениями, которые позволяют школам устанавливать требования к дисциплине на занятиях, а учеников обязывают соблюдать эти нормы.

Очень важно обеспечить равные права для всех участников учебного процесса, объяснила Людмила Скаковская: «Для реализации этой задачи введен запрет на использование телефонов на уроках». Участились ситуации, когда ученики снимали, а затем выкладывали в интернет видеоматериалы, делавшие педагога объектом насмешек, пояснила сенатор.

Использовать мобильные телефоны в классе теперь можно только в экстренных ситуациях, угрожающих жизни или здоровью учеников и сотрудников школы.

Также ранее приняли закон о разбюрократизации школьных учителей, который позволил ограничить количество документов, обязательных для заполнения педагогами. Позднее, этим летом, такой же закон приняли и для учителей колледжей и воспитателей детсадов. Количество документов, обязательных для них, установит Минпросвещения.