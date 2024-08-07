Витебскую область и Смоленск вновь соединили  пригородные поезда

С первого августа БЖД и РЖД возобновили движение пригородных поездов между приграничными районами России и Беларуси.

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Теперь ежедневно по утрам в Смоленск можно добраться из Витебска с пересадкой на российскую электричку на станции Заольша в Лиозненском районе. Пригородные поезда из Орши до Смоленска со стыковкой в белорусской Осиновке соединяют жителей приграничья дважды в день - утром и вечером. Первым рейсом Витебск - Заольша и обратно проехались и корреспонденты "СОЮЗа".

Главное впечатление: люди очень довольны. У многих по разные стороны границы есть дела, живут сестры, братья, бабушки, дедушки, имеются дачи. Петр Ященко из Витебска ездит в Заольшу к теще:

- У нас родственники и в Смоленске, мы и за покупками туда ездили, и в гости. Замечательно, что снова появилась такая возможность.

За час двадцать, пока белорусский поезд стоял на конечной станции, мужчина успел сходить к теще за овощами и вернуться на обратный рейс до Витебска. Жительница Полоцка Ирина Толмачева, как только узнала, что вернули приграничное пригородное железнодорожное сообщение, тут же собралась в дорогу:

- Я мечтала, чтобы этот маршрут восстановили. Живу в Полоцке, а родилась и выросла в Рудне. И всю жизнь ездила туда к родителям, пока они были живы, а теперь приезжаю присматривать отчий дом. Для меня была трагедия, когда из-за пандемии отменили эти дизеля, добраться было нечем. А когда услышала во время Форума регионов Беларуси и России в Полоцке, как витебский губернатор Александр Субботин сказал, что восстановят это движение, очень обрадовалась. Ждала этого дня, каждый день следила за новостями.

Последнее время Ирина пригородным поездом добиралась из Полоцка до Витебска, а дальше - смоленским автобусом до Рудни. Женщина говорит, что о билете на автобус всегда нужно заботиться заранее, так как мест значительно меньше, чем в поезде. Да и с сумками в поезде комфортнее. Правда, отмечает, перекладными ехать из Витебска не совсем удобно: пересадку в Заольше на Смоленск нужно ждать час двадцать, в обратную сторону стыковка лучше - всего 14 минут.

Супруги Татьяна Ефременкова и Александр Лизенков из Рудни в Заольше провожали на поезд в Витебск сестру Татьяны Наталью Солоневич. Они не знали, что с 1 августа пустили приграничные пригородные поезда, поэтому и добирались до станции так, как привыкли за последние годы, говорит Наталья:

- От Заольши до Рудни всего 12 километров, и несколько лет не на чем было добраться. Пока не ходили электрички, эти поездки пару раз в месяц туда-обратно стали для нас настоящим экстримом. Я приезжаю на дизеле из Витебска до Заольши.

Ковид разъединял людей, новый маршрут снова их соединяет. Следующим шагом мог бы стать прямой поезд Витебск - Смоленск

Таня с Сашей меня встречают. Пешком идем два километра к машине, которую они оставляют на российской стороне, и таким же образом обратно. При этом у меня в руках тяжелые сумки. Сестре везу нашу белорусскую молочку, хлеб, другие продукты, а обратно - руднянские овощи и фрукты. Хорошо, когда погода хорошая, тепло. А представляете, как это было топать до границы с грузом килограммов под двадцать по снегу зимой!

Теперь все будет намного проще.

К разговору присоединяется Нина Пашкевич, которая отправилась из Витебска опробовать маршрут до Смоленска:

- Спасибо нашим президентам, что после ковида, который всех разъединил, снова соединяют людей. Начинание очень хорошее, но надо нашим транспортникам немножко доработать. Сейчас получается так, что в Смоленске у меня будет всего два с половиной часа до автобуса, поскольку обратной электрички нет. Времени в обрез, а еще нужно сразу купить билет. Женщина отмечает: было бы еще лучше, если бы пустили прямой поезд Витебск - Смоленск. Электричка когда-то ходила в обе стороны дважды в день - утром и вечером, в пути - всего три часа. Времени хватало, чтобы сделать все свои дела в Смоленске или Витебске, говорит Нина: - Если такой маршрут невыгоден как ежедневный, то можно было бы пускать электрички хотя бы с пятницы до понедельника, но обязательно дважды в день, чтобы люди могли без проблем возвратиться.

С ней согласен витебчанин Михаил Ходунькин, который работает в Москве и заинтересован в наиболее выгодных вариантах поездок из дома до работы и обратно:

- До Смоленска из Москвы еду на пассажирском поезде, так дешевле, а из Смоленска в Витебск, если ехать пассажирским, получается в разы дороже. Поэтому я очень рад, что пусть и перекладными, но теперь мне будет дешевле добираться до дома. А если бы возобновили прямой пригородный поезд, это была бы вообще сказка.

О том, чтобы эта сказка стала былью, мечтают все, кто на станции Заольша пересаживался с одного приграничного поезда на другой. Пассажиры убеждены, что прямое пригородное сообщение пользовалось бы спросом не только у дачников и студентов по обе стороны границы. Надежная транспортная связь поможет жителям восстановить и нарушенные за годы пандемии деловые контакты.

Кстати

Билеты на проезд в пригородных приграничных поездах продают разъездные кассиры. Можно рассчитаться наличными (белорусскими рублями в белорусском составе, российскими - в российском) или оплатить проезд карточкой МИР обеих стран.