Умер актер из "Глухаря" Владимир Новицкий

2 августа на 47-м году жизни скончался российский актер театра, кино и сериалов Владимир Новицкий.

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Владимир Новицкий родился в 1977 году. В 1998-м окончил ВТУ имени Щукина. В 1998-2002 годах - актер театра "Вернисаж".

Среди сценических работ - постановки "Пир во время чумы", "Скупой рыцарь", "Сказ о попе и его работнике Балде", "Снежная королева", "Последняя жертва", "Сны идиотки", другие.

На экране - с конца 1990-х, фильмография - порядка полусотни проектов: "Яд, или Всемирная история отравлений" и "Анна Каренина" Шахназарова, "Кодекс чести", "Студенты", "Глухарь", "Вероника не хочет умирать" (18+).

О кончине актера сообщил портал "Кино-Театр.ру". Детали выясняются.

Прощание с артистом проходит сегодня, 6 августа.