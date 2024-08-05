Стало известно о жизни обменянных супругов Дульцевых

Супруги Анна и Артем Дульцевы, возвращенные в Россию в ходе масштабного обмена заключенными со странами Запада, жили в Словении под именами аргентинцев и занимались арт-бизнесом для прикрытия. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Анна жила под именем Мария Роза Майер Муньос и работала как предприниматель в арт-бизнесе, а ее муж Артем — Людвиг Гиш, был занят в IT-сфере. Они приехали в Словению в 2017 году, но начали свою разведывательную деятельность после начала конфликта на Украине», — сообщает газета.



Издание добавило, что художественная галерея Дульцевой имела название «5’14», а ее муж был главой высокотехнологичного стартапа DSM&IT. Их дети — 12-летняя девочка и 9-летний мальчик — учились в Международной британской школе, где плата составляла более 10 тысяч долларов в год за ребенка.

Трамп: Россия заключила феноменальную сделку по обмену заключенными

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев, но уже накануне в СМИ распространилась информация о возможных участниках обмена.