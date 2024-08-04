Проводница не выпустила три семьи с девятью детьми из поезда

Проводница поезда Адлер — Самара не открыла дверь трем семьям из Воронежской области, когда те хотели сойти с поезда на станции Таловой, сообщила одна из пассажирок по имени Светлана журналисту «Вести Воронеж». По ее словам, среди них было девять детей. Пассажирам пришлось ехать еще час до следующей остановки в Новохоперске.

© News.ru

Она сказала, что не может открыть дверь, потому что там не было платформы. Выглянула в окно и сказала, что видит только рельсы. В окна начали стучать встречающие и те, кто планировал сесть в вагон на этой станции, — поделилась очевидица.



Три семьи отдыхали в Адлере, но 1 августа пришла пора возвращаться домой. Проведя сутки в пути трое взрослых с детьми в возрасте от пяти до 10 лет должны были выйти на станции в Таловой, где их ждали родственники.

Пассажиры знали, что остановка длится всего две минуты, поэтому заблаговременно собрали вещи и вышли в тамбур. Поезд остановился, но покинуть его пассажирам не удалось. Пока пассажиры выясняли отношения с проводницей, состав тронулся и начал набирать ход. Воронежцы попросили нажать стоп-кран, но им якобы отказали.

Светлана уточнила, что вызвали начальника поезда, которая спросила проводницу, почему та не открыла дверь. Женщина начала утверждать, что открывала, но пассажиры сами отказались выходить из вагона.

Родственникам пришлось догонять поезд на машине. По словам Светланы, ее с подругой, у которой пятеро детей и онкология, высадили глубокой ночью в незнакомом месте. Женщина посетовала, что было непонятно, куда «в этом поле вызвать такси». На станции по громкоговорителю объявили, что семьи могут вернуться в Таловую поездом на Анапу. Некоторые воспользовались этим, остальные поехали на машине родственников. Светлана рассчитывает на объяснения от РЖД и компенсацию.

Ранее появилась реакция проводников поезда Казань — Адлер на крушение под Волгоградом. На видео мужчина уверял, что у них с коллегами «все нормально».