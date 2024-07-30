В России запретили треш-стримы

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете треш-стримов. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект дает определение треш-стримов: это информация, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, содержит изображение с признаками противоправных действий и распространяемая из хулиганских, корыстных или других низменных побуждений. Блокировать доступ к подобному контенту будет генпрокурор РФ или его заместители путем обращения в Роскомнадзор.

Отдельным документом, который также приняли депутаты, вводится административная ответственность за треш-стримы. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 800 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, правоохранители будут конфисковывать оборудование, использованное для производства подобных материалов. Протоколы смогут составлять не только сотрудники органов внутренних дел, но и Роскомнадзор.

Еще один законопроект уточняет, что совершение преступления во время стрима будет являться отягчающим обстоятельством. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, все три документа — ответ на многочисленные обращения граждан, которые просят оградить детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику.