Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Скончался российский актер Александр Марушев, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей», сообщил его коллега, актер Владимир Сухов в соцсети «ВКонтакте». Ему было 58 лет.

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Сегодня не стало Александра Марушева. Тяжело это осознавать... Прощание состоится 28 июля в 11:00, ул. Самарская, 168 — 28. Если кто-то хочет помочь, свяжитесь со мной, я расскажу как, — написал он.



Причины смерти актер не уточнил, однако земляки Марушева из Самарской Вальдорфской школы написали, что актер продолжительное время боролся с заболеванием. У него остались двое детей.

Александр был <...>мужем Ольги Юрьевны. Ольга Юрьевна как классный учитель провела класс в нашей школе с первого по восьмой. Нужна материальная помощь! Очень! Любая сумма поможет семье в трудную минуту, — говорится в сообществе школы во «ВКонтакте».



Марушев — выпускник Петербургской академии театрального искусства, позднее служил в театре СамАрт и Самарском академтеатре драмы. В кино карьеру начал в 2000 году и запомнился ролями в криминальных сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и других.

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