В Госдуме высказались о длинных выходных

Система длинных выходных и переноса праздничных дней в России достаточно хорошо выстроена. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, выходные и праздничные дни продлеваются, только если есть такая возможность.

«Это достаточно неплохая история, когда праздники сдвоены — если к праздничному дню присовокупить еще несколько дней, вместе с выходными получается достаточно приятная история. На мой взгляд, сегодня все достаточно хорошо урегулировано», — добавила Бессараб.



Она отметила, что сейчас график рабочих и выходных дней составлен удачно, поскольку дает «возможность и отдохнуть и куда-то съездить».

Ранее Минтруд представил производственный календарь на 2025 год. Согласно ему, новогодние каникулы в 2025 году продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Выходные по случаю Дня России продлятся с 12 по 15 июня.