Названы самые перспективные для работы регионы

Амурская область возглавила рейтинг регионов РФ, в которых перспективнее всего трудоустраиваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования hh.ru.

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На второй строчке расположился Забайкальский Край, на третьем — Татарстан. Москва находится на 62-м месте. На одну активную вакансию в Амурской области приходится 2,8 резюме, а медианная зарплата составляет 92,6 тыс. рублей. Прожиточный минимум в регионе составляет 19,4 тыс. рублей.

Также в рейтинг попали Еврейская АО, Рязанская область, Башкирия, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Бурятия и Воронежская область.

Ранее сообщалось, что, по данным Get experts, большинство (75%) работников промышленных предприятий задумываются о смене работы. 40% рассматривают поступающие предложения. Так, 70% опрошенных специалистов говорят, что готовы рассматривать предложения, предполагающие смену индустрии, 19% хотят развиваться исключительно в своей отрасли. Еще 6% заявили, что не думали о смене индустрии.