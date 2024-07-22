В РЖД анонсировали курсирование сдвоенных «Сапсанов»

Они будут ходить между Москвой и Санкт-Петербургом в конце июля и в августе.

«Для тех, кто хотел, но не успел купить билеты на «Сапсан» на предстоящие выходные, прицепим дополнительные составы к поездам: из Москвы — в пятницу, 26 июля, и в понедельник, 29-го; из Санкт-Петербурга — 26 июля и в воскресенье, 28-го», — говорится в Telegram-канале перевозчика.



В компании отметили, что в августе сдвоенными будут поезда, уходящие из Москвы в Санкт-Петербург под №№ 780 и 754, и в обратную сторону — №№ 767, 777.