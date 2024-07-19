Россиянам перечислили самые престижные профессии

Самыми престижными профессиями считаются IT-специальности, рассказала ОТР эксперт-аналитик в области рынка труда Ангелина Черняева. По ее словам, престиж определяется заработком в профессии, спросом на рынке труда и важностью для общества.

IT-специальности считаются престижными уже несколько лет, занимают топ-1. Я думаю, что это неудивительно. Но мы отмечаем, что сейчас растет мнение о престижности рабочих профессий, — объяснила эксперт.



Аналитик отметила, что также среди престижных профессий оказались ученые и исследователи, инженеры, врачи и медсестры, а также творческие профессии. Однако взгляд на престижность профессий поменялся, это может быть связано с дефицитом кадров.

Есть такая зависимость — соискатели видят, что растут зарплаты у рабочих специальностей, сейчас высокий спрос на рынке труда, дефицит кадров очень серьезный. Из-за этого дефицита работодатели повышают зарплаты, активно ищут соискателей, и они это видят, — добавила Черняева.



Ранее телеведущая Елена Малышева заявила, что люди, работающие школьными учителями и врачами, меньше остальных подвержены риску заболеть деменцией. По ее словам, на это влияет непрерывный процесс обучения, который присущ профессиям.