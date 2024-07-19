Врач назвала продукты, которые опасно есть на ночь

На ночь рекомендуется отказаться от потребления пищи, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Люберецкой областной больницы Светлану Ильяшенко.

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По ее словам, особенно это касается жирной, тяжелой и мясной еды. Лучше ужинать за три часа до сна, употреблять белковые продукты, нежирные сорта рыбы, курицу с овощным гарниром. Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, эксперт порекомендовала соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных промежутков между приемами пищи.

Ильяшенко отметила, что в исключительных случаях можно позволить себе перед сном белковую пищу, например, отварную куриную грудку с овощами. При этом кефир может вызывать газообразование, неприятные ощущения в животе и провоцировать рефлюкс.