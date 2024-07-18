Телеведущий Владимир Познер попал в больницу. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 90-летнего журналиста диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

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По данным канала, в прошлом месяце 90-летний журналист обратился к врачам с жалобами на самочувствие. Его госпитализировали и провели курс химиотерапии: не менее суток Познер провел под капельницами. Сейчас ведущий якобы наблюдается у онколога.

Отметим, что Познер уже болел раком. Он рассказывал, что впервые злокачественную опухоль у него диагностировали в 59 лет, когда он жил в Нью-Йорке — это был рак простаты. Врачам удалось успешно прооперировать журналиста. Позднее, в 80 лет, у телеведущего диагностировали рак кишечника. Познер отмечал, что обследовался тогда у разных врачей в пяти странах мира и по итогу согласился на операцию в Германии, которая прошла успешно.