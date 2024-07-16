Умер композитор Сергей Рудницкий

Композитор и музыкальный руководитель «Ленкома Марка Захарова» Сергей Рудницкий скончался в возрасте 69 лет.

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«Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим. Соболезнуем семье и близким», – указано в некрологе на сайте театра.



Рудницкий создал аранжировки ко многим кинофильмам. Например, к советским картинам «Берегите женщин», «31 июня», «Убить дракона». Кроме того, он был композитором церемоний вручения премий «Кинотавр» и ТЭФИ.

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В 2012 году Рудницкий получил звание народного артиста России