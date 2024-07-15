Глава Рособрнадзора ответил на «миф» о вреде ЕГЭ

Возвращение к старой системе проведения школьных выпускных экзаменов и вступительных в вузы полностью исключается, отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом пишет РБК.

По его мнению, современные школьники и родители не готовы к возвращению системы, действовавшей в Советском Союзе.

Музаев пояснил, что если ведомство заявит о возвращению к прежней экзаменационной системе, то родители заявят о желании подавать документы в пять вузов, на пять направлений. Следовательно, придется проводить экзамены 25 раз, что затянет приемную кампанию на годы.

Высказывания о том, что в результате перехода на систему ЕГЭ снизилось качество образования, несостоятельны, заметил глава ведомства. Он добавил, что это показали результаты экзаменов, проведенных при помощи билетов 1970-х годов в технических вузах.

Представление о том, что нынешние школьники отстают по гуманитарным предметам и читают только произведения, необходимые для сдачи ЕГЭ является мифом, отметил Музаев.

Чиновник уточнил, что действительно, Советский Союз был самой читающей страной. Вместе с тем, далеко не все в период школьного обучения прочитали все литературные произведения, констатировал он.