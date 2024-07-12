Умерла ушедшая в монастырь актриса Любовь Стриженова

Советская и российская актриса, а также монахиня Любовь Стриженова умерла в городе Алатыре в Чувашии в возрасте 82 лет. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря Аристоклий Набокин.

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— Сегодня на 83-м году жизни отошла к Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова, — рассказал он в своих социальных сетях.



Стриженова — известная актриса, которая запомнилась зрителям по фильмам «Вечный зов», «Стежки-дорожки», «Каникулы Кроша» и многими другими. Она работала в МХАТ, а также вела передачу «Взрослым о детях» на Всесоюзном радио.

Умерла актриса Людмила Алфимова

В 2008 году актриса ушла в Киево-Николаевский женский монастырь, где приняла монашеский постриг с именем Иудифь.

Сын артистки — известный актер Александр Стриженов, который также является мужем актрисы Екатерины Стриженовой.