Кинолог назвал признаки плохого дрессировщика собак

«Опасными могут оказаться все – милые белочки, ласковые лисички, забавные ежики и даже домашние питомцы. Угроза называется бешенством. Ежегодно оно уносит жизнь десятков тысяч людей по всему миру. Каждые девять минут на планете от бешенства гибнет один человек», – цитирует «Псковская лента новостей» представителей ведомства. Бешеные животные не всегда агрессивны и истекают слюной, так как заболевание может проходить в тихой форме. Зверь может стать апатичным, вялым, часто зевать, а также потерять страх перед людьми. К признакам бешенства специалисты относит нехарактерную ласковость и дружелюбность, а также абсолютное безразличие к присутствию человека. В Роспотребнадзоре призвали настороженно отнестись к неадекватному поведению животного. Как правило, бешенство передают кошки, лисы, летучие мыши, волки и енотовидные собаки. Напомним, что в Нижневартовске бродячая собака покусала мальчика во дворе. После нападения животного на ребенка СУ СКР по Югре начало процессуальную проверку. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Новосибирске 15 человек подали в суд на администрацию города за укусы беспризорных собак. Фото: ФедералПресс / Елена Майорова

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