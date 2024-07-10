В Минприроды предупредили о пике лесных пожаров

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что в ближайшие две-три недели ожидается пик лесных пожаров в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. По словам Козлова, ситуация с лесными пожарами начинает осложняться, так как 2024 год может стать одним из самых теплых за последние 30 лет.

«Обстановка осложняется. По прогнозам Росгидромета, снижения пожарной опасности не будет, то есть в течение двух-трех недель нас ждет пик летних пожаров. Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет», — рассказал он.



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