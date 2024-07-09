В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) отменят только тогда, когда будет понятная для учителей, школьников и их родителей альтернатива. Такое условие назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит ТАСС.

«И мой прогноз: он продолжит существовать. (…) Я всегда говорил: отменят тогда, когда будет понятная альтернатива — понятная для учителей, понятная для выпускников, понятная для родителей», — пояснил он.



Накануне Музаев заявил об открытии сбора предложений по улучшению ЕГЭ. В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил два варианта изменения экзамена. По его словам, парламентарии предлагают перевести первую тестовую часть ЕГЭ в задания с открытым вариантом ответа. Мажуга отметил, что в таком случае ЕГЭ приблизится к привычному письменному варианту экзамена.

5 июня 2024 года стало известно, что в России захотели отменить ЕГЭ. Законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. В Рособрнадзоре, комментируя инициативу, отметили, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении понятной и объективной альтернативы.