Службу добровольцем зачтут в стаж

В России право на досрочный выход на пенсию получат не только добровольцы Министерства обороны, но и Росгвардии, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Минтруда.

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Он вступает в силу 7 июля. В 2023 году был принят закон, который разрешил создавать добровольческие формирования не только военному ведомству, но и Росгвардии. При этом права и тех и других добровольцев уравняли.

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Из документа следует, что поскольку период прохождения военной службы уже засчитывается в страховой стаж, такие же льготы теперь получат все добровольцы.