Озвучены скрытые признаки алкоголизма

Ученые предупреждают, что среди первых симптомов начинающегося алкоголизма может быть повышение артериального давления. Из-за длительного употребления алкоголя сосуды сужаются. В результате сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы прокачивать кровь по всему телу. Это приводит к гипертонии, которая, в свою очередь, увеличивает риск сердечного приступа, инсульта и слабоумия.

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Еще одним неочевидным симптомом алкоголизма является снижение интереса к сексу. Изначально спиртное может оказывать стимулирующее воздействие на гормоны, ответственные за либидо, такие как серотонин, дофамин и тестостерон. Однако при систематическом злоупотреблении алкоголем их уровни начинают снижаться. Это может привести к падению интереса к сексу, пишет The Daily Mail.

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Ученые отмечают, что постоянное плохое настроение и повышенная тревожность могут быть признаками проблем с алкоголем. Алкоголь влияет на центральную нервную систему, и его избыток может привести к депрессии и тревожным расстройствам. Также он негативно сказывается на качестве сна, что усугубляет проблемы с психическим здоровьем.

Частые простуды и другие заболевания могут быть следствием ослабленной иммунной системы, что также является одним из симптомов алкоголизма.

Еще один скрытый симптом алкоголизма – это нарушения зрения. Алкоголь может вызывать временные или постоянные изменения в зрении, такие как затуманивание, двоение в глазах и снижение остроты зрения.

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