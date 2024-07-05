Ураган «Орхан» с градом обрушился на Подмосковье

Подмосковье накрыл ураган «Орхан» с сильным ветром и градом. Кадрами бушующей стихии в пятницу, 5 июля, поделилось РИА Новости в своем Telegram-канале.

— Как сообщают пользователи соцсетей, в нескольких поселках области нет электричества. В других районах очевидцы запечатлели крупный град, — сообщил телеканал РЕН ТВ.



В столичном регионе непогоды пока нет.

В Подмосковье 5 июля прогнозируются грозы, град и ветер с порывами до 27 метров в секунду. Также велика вероятность образования смерчей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по области. Жителей области призвали сохранять бдительность на улице и при управлении транспортными средствами.

Парки культуры и отдыха в Москве, зоопарки и фестивальные площадки временно закрылись в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Кроме того, «Аэрофлот» объединил несколько рейсов из-за непогоды в городе.

На улицах организовали дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Город принял меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений, объектов транспорта, строящихся зданий.