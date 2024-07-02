Умер народный артист РФ Владимир Матвеев

На 73 году жизни умер актер Владимир Матвеев. Об этом во вторник, 2 июля, пишет 78.ru со ссылкой на его жену Юлию.

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Накануне у артиста остановилось сердце. Супруга вызвала скорую помощь, однако медикам осталось лишь констатировать смерть. Место и дату проведения похорон объявят позднее, передает издание.

Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в селе в Тюменской области. В 1974 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего присоединился к труппе Театра имени Ленсовета. В 1980-е работал в Красноярском ТЮЗе и «Молодом театре» Ленконцерта.

Матвеев участвовал в съемках фильмов «Елки», «Закрытый гештальт», «Салют-7» и других.