Размер насекомых достигает 5-6 сантиметров.

Для людей они не опасны, сообщил кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Владимир Карцев телеканалу «360.ru».

«Они не опасны, и их очень мало. Такое со многими видами происходит. Это одиночная крупная оса, которая не нападет на человека, потому что гнездо не защищает. У них большое жало и яд слабый, больше ориентирован на личинок жуков. У них редкая жертва — жук-носорог, которого тут не встретишь. Не знаю, что делать этим осам в Москве», — отметил энтомолог.

Учёный призвал россиян «не волноваться» на этот счёт.

«Просто сдвинулись на север, как и многие другие насекомые. На яд обычных ос или пчёл у людей есть аллергия, а у этих — мне не известно. На животное они первыми тоже не нападут, но в случае чего постараются ужалить в ответ. Это не слишком критичная ситуация, я бы не волновался на этот счёт», — подчеркнул Карцев.



Ранее биолог предупредил о риске раздражения кожи после взаимодействия с божьей коровкой. Насекомые выделяют «токсичную» жидкость жёлтого цвета, которая может вызвать неприятные ощущения. При этом укусить человека или стать причиной аллергической реакции они «не в состоянии», рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» биолог, ведущий телеканала «Живая планета» Илья Долгов.