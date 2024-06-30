Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина

Сын помощника президента РФ, начальника референтуры главы государства Дмитрия Калимулина Александр Калимулин ушел из жизни, сообщила пресс-служба Юридического факультета МГУ.

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В сообщении говорится, что 29 июня умер студент 1 курса бакалавриата (119 группа) Александр Дмитриевич Калимулин. Факультет выразил глубокие соболезнования родным и близким Саши, передает РИА «Новости».

На факультете уточнили, что Калимулин был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве, свободное от учебы время посвящал современной музыке, играл на барабанах, увлекался спортом.

Прощание с Александром Калимулиным пройдет в среду, 3 июля.