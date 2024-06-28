Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые паруса».

В 2024 году темой праздника является объявленный президентом России Владимиром Путиным Год семьи, пишет Life.

На площади состоится театрализованное представление, после чего на ней и на стрелке Васильевского острова начнутся концерты. Ожидается выступление АMIRCHIK, IOWA, ST, Тоси Чайкиной, Алсу, Люси Чеботиной и Вани Дмитриенко. Хедлайнером станет рэпер МОТ. Вести праздник будут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

После концертной части запланировано водно-пиротехническое шоу в акватории Невы. Кульминация праздника – появление бригантины «Россия» с алыми парусами, которая проследует по традиционному маршруту: Троицкий мост, Эрмитаж, разворот у Дворцового моста, Троицкий мост.