На Кубани объявили штормовое предупреждение

Сильные дожди с грозой, градом и ветром с порывами до 23 м/с прогнозируют местами в Краснодарском крае на ближайшие двое суток. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В течение суток 25 и 26 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с, объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.



Спасатели рекомендуют обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям, в случае возникновения ЧС - обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.