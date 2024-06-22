Два уральских региона залило ливнями

Сильные ливни наблюдаются в Екатеринбурге и Челябинской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание Shot.

«В Екатеринбурге несколько улиц подтоплены, остановлено движение трамваев, сильным ветром снесено несколько деревьев в разных концах города», — говорится в публикации.



В региональном МЧС заявили, что информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, сильные ливни прошли в Челябинской области: в областной столице, Златоусте и Озерске. В обоих уральских регионах объявлено штормовое предупреждение.

МЧС по Свердловской области сообщило, что штормовое предупреждение было продлено на 23 и 24 июня. В МЧС по Челябинской области заявили, что неблагоприятные погодные условия ожидаются до конца суток 22 июня, ночью и днем 23 июня.

Ранее сообщалось, что ураган «Эдгар», устроивший погром в Москве в четверг, 20 июня, накрыл Пермский край. В отдельных районах города отмечался продолжительный сильный ливень и шквал.