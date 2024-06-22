Иерарх считает, что "Троица" должна быть в Лавре

Иконы в храмах через молитву и укрепление в вере "даруют России жизнь", поэтому "Святая Троица" должна находиться в Троице-Сергиевой лавре. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Он отметил, что критики возвращения иконы в Троицкий собор Лавры, помимо обычных аргументов о ее разрушении, хотя до ХХ века именно в иконостасе Лавры икону сохранили, пытались говорить о том, что в Третьяковской галереи множество посетителей ее видели и могли насладиться культурным наследием России. Архиепископ заметил, что Троице-Сергиева лавра является одним из крупнейших туристических объектов.

"Главная ошибка и даже идеологическое искажение упомянутого аргумента в том, что он выражает музеифицирующее, обращенное в прошлое отношение к иконе, к православию", - уточнил он.



По его словам, музейные работники и реставраторы сохранили "множество сокровищ", некоторые из них имеют лишь историческое, что не означает маловажное, значение. "Они являются артефактами прошлого, позволяющими сохранить память о нашем Отечестве и его единство в пространстве и времени. Являются точкой опоры для настоящего и будущего, но ни к настоящему, ни к будущему уже отношения не имеют", - подчеркнул он.

Иконы же, заметил архиепископ, как и сама православная вера, являются "живой жизнью" России и ее народа. "Именно в храме, через молитву, через укрепление людей в вере иконы живут и даруют России жизнь. Икона - не исторический артефакт, не предмет культурного наследия, а окно в Царствие Небесное. А до наступления последних времен икона - живой путь в будущее России еще на земле", - заключил он.

О "Троице"

"Троица" была написана иконописцем Андреем Рублевым в первой половине XV века для иконостаса Троицкого храма по просьбе преподобного Никона Радонежского - ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Все последующее время она находилась в соборе, а в 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР шедевр иконописного искусства был передан в Государственную Третьяковскую галерею. В иконостас же храма поместили список (копию) иконы, созданный реставратором Николаем Барановым.

Решение о возвращении святыни на ее историческое место было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2023 года. Летом того же года Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы. С 5 января 2024 года она временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве и была доступна для общенародного поклонения.

В Троицком соборе монастыря верующие смогут ежедневно молиться перед иконой. В храме ее установят в специально изготовленный стационарный киот, поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом.